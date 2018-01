ANP interdita revenda da Ultragaz em Campinas A Agência Nacional de Petróleo (ANP) informou hoJE que interditou sete revendas de gás liquefeito de petróleo (GLP) e autuou cinco distribuidoras no município de Campinas (SP) em operação entre os dias 23 de outubro e 1º deste mês. Entre as interditadas está uma unidade da empresa líder do segmento de GLP no Brasil, a Ultragaz. A unidade fica no bairro do Jardim Novo Cambuí e foi interditada por falta de registro na ANP. A Agência esclarece que a ausência de registro é específica para a unidade interditada e não para a empresa em geral. A Ultragaz é parte do grupo Ultra, atua em toda a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, e, em 2003, adquiriu a Shell Gás no Brasil. As demais revendas interditadas são empresas pequenas ou sociedades limitadas. A Agência não informa o nome das distribuidoras, por não divulgar nomes de empresas apenas autuadas. O motivo principal para as interdições, segundo a Agência, foi a ausência de registro junto à ANP. A revenda Corsi & Aessami & cia Ltda. foi a única a ser interditada tanto pela falta de registro quanto pela falta de segurança nas instalações. Além disso, a Petroliq Comércio de Gás foi punida exclusivamente por falta de segurança nas instalações. Os fiscais da Agência visitaram 55 empresas entre distribuidoras e revendas em Campinas, apreenderam 1.623 botijões em seis das empresas. A ANP está fazendo o recadastramento de revendedores antigos de GLP do interior de São Paulo desde fevereiro. A própria Agência esclarece na nota que informou as autuações que até 2003 as revendas não precisavam procurar a ANP para se cadastrar. Os distribuidores de GLP é que tinham que informar à ANP os seus revendedores que estavam operando e "aqueles que estivessem nesta situação eram classificados como credenciados". Os que começaram a operar a partir da mudança de regra em 2003 precisam se registrar na Agência para poder operar e os demais estão sendo recadastrados. "Findo o prazo, os revendedores credenciados que não foram autorizados não poderão continuar operando, obrigando-se, assim, a interromper sua atividade. Estarão, ainda, passíveis de autuação e interdição pelos agentes fiscalizadores", diz a nota da ANP. As demais revendas interditadas, todas por falta de registro, foram Amarildo de Oliveira GLP ME, NTC Gás Comércio de Gás e Água Ltda, Oliveira & Gonzaga ME e Rosogas Comércio de Gás Ltda.