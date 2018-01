ANP quer acelerar processo da 9ª rodada de leilão em 2007 O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Haroldo Lima, disse hoje que a agência vai acelerar o processo para a realizar a nona rodada de licitações no início do próximo ano. A idéia é tentar incluir entre as ofertas os blocos que não puderam ser arrematados na 8ª Rodada de Licitações de Áreas para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, que foi suspenso por medida judicial. "Ainda vamos estudar o que pode ser aproveitado e se será possível acrescentar outras áreas. Tudo isso será apresentado ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que é de fato quem vai decidir quando e como será realizado o novo leilão", afirmou. Segundo ele, ainda não foi definido se para a próxima rodada serão suspensas as novas regras usadas nesse leilão, que limitaram o número de áreas ofertadas por empresa operadora. Tais exigências foram os principais argumentos das duas ações judiciais que provocaram a suspensão da disputa. "A meu ver, estas novas regras foram utilizadas como pretexto pelas mesmas pessoas que tentaram derrubar os leilões anteriores, sem sucesso", disse Lima. O diretor-geral ainda comentou que, mais do que prejuízos financeiros com a logística de realização do leilão - como o aluguel de salas do Copacabana Palace e material -, a suspensão pode colocar em xeque a credibilidade do País para a realização deste tipo de licitação. "Sob a ótica das rodadas realizadas anteriormente, o Brasil estava sendo considerado um País estável, tanto por empresas estrangeiras quanto por brasileiras que começaram a migrar seus investimentos para o setor do petróleo recentemente. No entanto, o que aconteceu aqui certamente rebaixa nosso conceito", afirmou, ainda em entrevista coletiva. Haroldo Lima disse que a ANP "vai lutar" para garantir os direitos das empresas que arremataram blocos na 8ª Rodada, cancelada por ordem judicial ontem à tarde e suspensa definitivamente hoje. Segundo o diretor, os blocos foram leiloados sob a legislação vigente e seu arremate não infringiu qualquer regra. "Assim que tomamos conhecimento da liminar o leilão foi suspenso. Portanto, não há ilegalidade", argumentou. Indagado sobre o risco de os contratos serem questionados judicialmente, o diretor se limitou a responder que não via motivos para isso: "Questionado por quem?", perguntou aos jornalistas. Ainda segundo ele, a própria procuradoria da ANP julga improcedente qualquer atitude contrária à assinatura dos contratos, que deve acontecer dentro do prazo previsto em edital.