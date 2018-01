ANP: suspensão de leilão prejudica auto-suficiência por gás O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Haroldo Lima, disse hoje que o encerramento da Oitava Rodada de Licitações de Áreas para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural antecipadamente, por ordem judicial, deve prejudicar os esforços do País na busca da auto-suficiência em gás natural. "Essa rodada era especificamente voltada para esses esforços de complementar as reservas nacionais, no intuito de reduzir a dependência externa. Por mais que tenhamos já garantido o volume a ser produzido nos próximos dois, três ou quatro anos, é preciso pensar mais a longo prazo. Os blocos que estariam sendo leiloados ontem e hoje entrariam em operação a partir de 2012", disse. Para o diretor, "a economia petrolífera do Brasil está condenada, se não houver nova licitação". "A empresa que não tiver interesses em aumentar suas reservas para substituir o que é produzido, está condenada. E não há outra forma no País de se aumentar reservas sem licitar novas áreas", disse Lima, lembrando que apenas 4,7% das bacias sedimentares brasileiras hoje são exploradas. "É muito pouco perto do potencial nacional", comentou. Lamentando a decisão judicial de suspender a rodada, o diretor ainda argumentou que "não é uma boa forma de ajudar o Brasil fazer com que as reservas permaneçam onde estão, podendo chegar em outro lugar". Petrobras De acordo com Lima, os resultados dos três primeiros lotes arrematados no início do leilão ontem, antes que a Justiça o suspendesse, "desmentem qualquer interpretação de que as novas regras de limitação de áreas arrematadas por empresa pudesse estar prejudicando a Petrobras ou qualquer outra companhia". Ele aproveitou para fazer um balanço dos lotes arrematados e argumentar que a oitava rodada poderia ter sido "um sucesso", demonstrando que as regras estavam "no caminho certo". No total, segundo seu relato, foram 38 blocos arrematados de um total de 58 ofertados. Vinte e três empresas, sendo 12 nacionais e 11 estrangeiras, saíram vencedoras, levando blocos sozinhas ou em parcerias. A Petrobras foi a que arrematou o maior número de blocos (20, sendo sete sozinha, 2 como operadora em consórcios e o restante, em parcerias com outras empresas). A ANP arrecadou em bônus de assinatura R$ 588 milhões e os lotes leiloados têm compromisso mínimo de investimento de R$ 600 milhões para os próximos seis anos. "Nas poucas horas que conseguimos realizar o leilão, o volume de bônus atingiu mais do que a metade do total recorde do ano passado e conseguimos ter comprometidos investimentos que podem alavancar novas reservas para o País. Não há como não reconhecer o sucesso deste empreendedorismo", argumentou. "Essa rodada era especificamente voltada para esses esforços de complementar as reservas nacionais, no intuito de reduzir a dependência externa. Por mais que tenhamos já garantido o volume a ser produzido nos próximos dois, três ou quatro anos, é preciso pensar mais a longo prazo. Os blocos que estariam sendo leiloados ontem e hoje entrariam em operação a partir de 2012", disse. Para o diretor, "a economia petrolífera do Brasil está condenada, se não houver nova licitação". "A empresa que não tiver interesses em aumentar suas reservas para substituir o que é produzido, está condenada. E não há outra forma no País de se aumentar reservas sem licitar novas áreas", disse Lima, lembrando que apenas 4,7% das bacias sedimentares brasileiras hoje são exploradas. "É muito pouco perto do potencial nacional", comentou.