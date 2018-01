Antes de liminar, ANP arrecada R$ 588 mi em leilão Uma liminar expedida pela 9ª Vara da Justiça Federal de Brasília suspendeu hoje, no início da tarde, a oitava rodada de licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil, promovida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Pela manhã, a agência ainda conseguiu licitar 3 dos 18 setores oferecidos este ano. Enquanto durou a rodada, a Bacia de Santos foi a grande vedete, registrando o maior valor pago por uma área: R$ 307,3 milhões. No total, a ANP arrecadou R$ 588 milhões. A liminar foi obtida em ação civil pública movida pela deputada federal Dra. Clair (PT-PR), que reclama da imposição, pela ANP, de limites no número de oferta por empresa para cada setor oferecido. A restrição foi instituída este ano e já havia motivado outra ação civil pública no Rio, movida pelo Clube de Engenharia. Neste caso, porém, a área jurídica da ANP conseguiu suspender uma liminar eliminando as restrições na noite de ontem, véspera do leilão. A ANP teve tempo de licitar dois setores na Bacia de Santos e um na Bacia de Tucano Sul, na Bahia. Em Santos, 10 dos 11 blocos oferecidos foram arrematados. Um deles ficou sem concessionário justamente devido às restrições: a Petrobras teve um lance impugnado, depois de ter atingido o limite de três vitórias no setor SS-AP-3, próximo ao campo de Merluza. Apontada como a maior prejudicada pela restrição, a estatal arrematou ao todo 21 blocos - 7 deles sozinha e o restante em parceria com outras empresas. O elevado número de parcerias é fruto de uma estratégia para driblar os limites, que restringem apenas as ofertas feitas como líder de consórcio. "É claro que gostaríamos de ser operadores (líderes do consórcio) em mais blocos, mas as parcerias podem equilibrar nossa carteira", avaliou o gerente da área de exploração e produção Paulo Mendonça. Em Santos, a estratégia da estatal foi buscar blocos próximos às áreas onde há descobertas de petróleo abaixo da camada de sal que separa a rocha geradora do petróleo brasileiro das reservas conhecidas atualmente. A empresa ganhou, sozinha ou em consórcio, oito concessões na região. Perdeu uma única disputa para a italiana Eni, que pagou R$ 307,3 milhões pelo bloco S-M-857, um ágio de cerca de 15.200%. A oferta surpreendeu até os concorrentes. A área, que também tem potencial para descobertas abaixo do sal, teve quatro ofertas - além de Petrobras e Eni, participaram da disputa a Shell e um consórcio formado pela norueguesa Norsk Hydro e a espanhola Repsol, que em outras três disputas entraram como parceiras da estatal brasileira. Até dois anos atrás, a Eni estava disposta a sair do Brasil e chegou a abrir processo de venda da distribuidora de gás canalizado Gás Brasiliano, que opera no Noroeste de São Paulo. Uma descoberta de gás na Bacia de Santos, no ano passado, porém, provocou uma mudança de rumos e a empresa decidiu voltar a investir no País. O leilão marcou a estréia de quatro companhias estrangeiras no Brasil, as canadenses Rich Minerals e Brownstone e as colombianas Ecopetrol (estatal) e Hocol. Todas levaram áreas na Bacia de Tucano Sul, em terra, que teve 28 blocos arrematados. A japonesa Inpex e a indiana ONGC Videsh, que são sócias da Petrobras e da americana Chevron no campo de Frade, que entra em produção no final da década na Bacia de Campos, estrearam em leilões da ANP, arrematando uma área cada, ambas em Santos.