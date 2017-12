Antes do Copom, foco do mercado deve ficar no cenário externo São Paulo, 30 de maio - Em meio à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa hoje e termina amanhã com a definição da nova taxa básica de juros da economia brasileira (Selic), a atenção dos investidores poderá se concentrar na divulgação de indicadores norte-americanos. Ontem as bolsas de Nova York e de Londres ficaram fechadas por conta do feriado do Memorial Day e hoje. EUA/Indicadores antecedentes - A Conference Board divulga, às 11 horas, o índice dos indicadores antecedentes da economia referente a abril. EUA/Indústria/Regional - O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) de Dallas divulga, às 11h30, seu índice de atividade industrial regional referente a maio. EUA/Indústria/Meio-Oeste - O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) de Dallas divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial da região Meio-Oeste dos EUA referente a abril.