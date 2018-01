Antonio Maciel Neto assume presidência da Suzano Papel O ex-diretor-presidente da Ford América do Sul e vice-presidente da Ford Motor Company, Antonio Maciel Neto, assumiu a presidência da Suzano Papel e Celulose. Maciel já estava atuando na companhia desde 9 de maio e a sua integração foi pelo seu antecessor no cargo, Murilo Passos, que passou a integrar o Comitê de Gestão, Tradição e Modernidade do grupo. Durante a posse, que ocorreu ontem, Maciel afirmou que "assume com confiança a responsabilidade de dar continuidade à tradição do Grupo Suzano e ao crescimento da empresa cujas aspirações são tornar-se uma das maiores empresas do setor no Brasil e no mundo, e conquistar a admiração dos mercados onde atua". Ele disse ainda que "esse crescimento será fundamentado na competitividade e lucratividade, bases da sustentabilidade do negócio". "Nesse sentido, uma postura inovadora e de foco nos mercados, na responsabilidade socioambiental, no desenvolvimento de equipes vencedoras e na governança corporativa será chave no processo de valorização da empresa no mercado de capitais e na criação de valor para os acionistas", completou o executivo.