ANTT limita ganho em transporte de empresas controladas pela Vale A Agência Nacional de Transportes (ANTT) estabeleceu um teto de 12% para a rentabilidade no transporte de minério de ferro de duas ferrovias controladas pela Companhia Vale do Rio Doce: a Vitória-Minas e a Estrada de Ferro de Carajás. A medida foi a principal alteração feita pela ANTT ao renovar por mais cinco anos o termo de compromisso firmado em 2001 pela Vale para garantir as condições do transporte, nessas ferrovias, do minério de ferro produzido por outras mineradoras. Segundo o diretor-geral da agência, José Alexandre Resende, o novo termo de compromisso estabelece também que a Vale precisará publicar, nos sites da empresa e da ANTT, a contabilidade dessas duas ferrovias, de modo que os outros usuários tenham como confirmar que estão pagando pelo transporte de seu minério o mesmo frete pago pela própria Vale, como determina o termo de compromisso assinado em 2001. Assim como no termo de compromisso assinado em 2001, o documento que, segundo Resende, será assinado ainda hoje pela Vale estabelece que as duas ferrovias têm de cobrar no transporte de minérios de terceiros - até o volume equivalente ao transportado por ela própria - o mesmo preço pago pela própria Vale para usar as ferrovias. Para o volume de minério da própria Vale que exceda o transportado por terceiros, a empresa pode aplicar para si mesma um desconto de 20%. Resende explicou que o fato de a ANTT ter feito esses ajustes no novo termo de compromisso não significa que a Vale tenha descumprido o que foi acertado no documento assinado em 2001, que expirou no dia 13 de novembro. "Não houve descumprimento da Vale em nenhuma cláusula. Nós não detectamos nada de errado", esclareceu Resende. Segundo ele, a nova metodologia contábil prevista nesse novo termo de compromisso serve para dar mais transparência aos dados das ferrovias. "Do ponto de vista dos outros usuários das ferrovias, não dava para saber se os termos estavam sendo cumpridos", acrescentou.