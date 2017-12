Apesar de S&P, Ibovespa interrompe quedas e sobe quase 2%

O anúncio pela agência de classificação de risco Standard & Poor''s de rebaixamento da perspectiva da nota brasileira para negativo não interferiu na trajetória da Bovespa na sessão. Assim, o principal índice à vista, que vinha em alta desde a abertura, terminou no azul, favorecido pela compra por parte dos investidores estrangeiros.

O Ibovespa terminou a sessão em alta de 1,78%, aos 49.601,59 pontos. Na mínima, marcou 48.470 pontos (+0,01%) e, na máxima, 49.871 pontos (+2,33%). No mês, acumula perda de 6,55% e, no ano, de 0,81%. O giro financeiro totalizou R$ 7,215 bilhões.

Os profissionais foram unânimes em afirmar que a Bovespa já havia precificado uma mudança do outlook com o tombo dos últimos dias, mesmo que a movimentação tenha sido feita mirando a revisão da nota pela Moody''s. Segundo eles, apesar da surpresa com a S&P, que mudou de estável para negativa a perspectiva brasileira no começo da tarde, o mercado continuou se ajustando à correção recente.

Isso não significa, entretanto, que a valorização de hoje tenha interrompido a tendência de baixa da Bovespa. No curto prazo, ela se mantém, à espera de algum driver capaz de reverter a trajetória à frente. O mercado também vê agora maiores chances de a Moody''s não só cortar a nota brasileira como também mudar o outlook para negativo, para acompanhar a decisão da S&P.

Com o fluxo comprador, sobretudo dos estrangeiros, Vale ON subiu 7,94% e Vale PNA, 6,14%, ajudadas pela recuperação do preço do minério de ferro na China. O preço subiu 1,6%, para US$ 52,20 a tonelada seca.

Petrobras teve valorização de 5,37% na ON e de 4,84% na PN, ajudada pelos ganhos do petróleo no exterior e também pela alta das petrolíferas em Wall Street.

No setor siderúrgico, Gerdau PN, +5,88%, Metalúrgica Gerdau PN, +4,09%, CSN ON, +10% (segunda maior alta do Ibovespa), Usiminas PNA, +8,29% (terceira maior alta do índice).

A valorização da Bovespa foi favorecida pelo exterior, onde o Dow Jones subiu 1,09%, aos 17.630,27 pontos, o S&P 500 teve valorização de 1,24%, aos 2.093,25 pontos, e o Nasdaq subiu 0,98%, aos 5.089,21 pontos.