Apine defende pulverização de ações da Eletrobrás O presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine), Luiz Fernando Vianna, defendeu hoje a pulverização das ações da estatal Eletrobrás, de modo que a empresa adote práticas de governança corporativa mais próximas das de empresas privadas, evitando envolver-se em projetos de alto risco ou com retorno duvidoso. "A Eletrobrás precisa trabalhar nas mesmas bases das empresas privadas. Um projeto sem base de retorno, inviável, não deve ser tocado pela Eletrobrás, assim como não seria tocado por uma empresa privada", disse o executivo. Na quarta-feira passada, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que uma das hipóteses estudadas pelo governo para fortalecer a Eletrobrás é a de arrecadar recursos vendendo no mercado parte das ações da empresa detidas pelo governo. A Apine representa cerca de 33 empresas privadas ou estatais estaduais geradoras de energia. Somados, os associados da entidade têm capacidade para gerar 42 mil megawatts (MW), o equivalente a 43% da capacidade instalada do País.