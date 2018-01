"Aplicar em dólar é bobagem" "É uma aplicação horrorosa." Foi com esta frase que o consultor José Márcio Camargo, da Tendências Consultoria, definiu a possibilidade de investir no dólar. Pudera. Neste ano, no acumulado até novembro, o dólar foi a pior alternativa, com variação negativa de 6,8%. "Aplicar em câmbio no Brasil hoje é uma bobagem", completa o consultor. E a opinião de José Márcio não é uma exceção. É a regra entre os economistas. Tanto que a projeção mais alta para o fechamento do dólar em 2007 no Ranking AE Projeções é de R$ 2,4. Os analistas recomendam a aplicação em dólar somente em dois casos: quando o investidor têm dívidas denominadas na moeda e não quer correr o risco da variação cambial ou têm viagem marcada para o exterior. Os números e as projeções para as contas externas do País em 2007 também não favorecem a aplicação em dólar. O fato é que, estruturalmente, a demanda por dólar tende a ser menor. Em 2005, o País gastou US$ 16,2 bilhões com o pagamento do serviço da dívida e outros US$ 23,3 bilhões em amortizações. As reservas internacionais (o caixa do País em moeda forte) fecharam o ano em US$ 53,8 bilhões. Neste ano, o serviço da dívida somou US$ 22,3 bilhões. As liquidações do Tesouro no mercado somaram US$ 12,3 bilhões. As reservas devem virar dezembro acima de US$ 80 bilhões, e as compras líquidas no mercado pelo Banco Central deve somar US$ 29,3 bilhões. Em 2007, as estimativas são de um gasto com o serviço da dívida bem mais baixo, que beira os US$ 5 bilhões. O Tesouro deve atuar para manter a liquidez do mercado com mais US$ 8,2 bilhões, e o ganho estimado para as reservas é de US$ 4 bilhões. Em resumo, como os bancos estimam que o superávit da balança comercial continuará elevado, na casa dos US$ 38,8 bilhões, o fluxo deve manter as cotações da moeda norte-americana sob controle.