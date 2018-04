Após 10 anos, Plöger deixará presidência da Abrasca O empresário Alfried Plöger deixará a presidência da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), após dez anos à frente da entidade. O atual vice-presidente, Antonio Duarte Carvalho de Castro, assumirá o cargo e será o 10º presidente da associação. Ele é indicado da Souza Cruz e terá mandato de dois anos. A oficialização da mudança será feita no dia 26 de abril, data da assembléia geral ordinária da associação. Também ocorrerá a eleição do conselho diretor, composto por 55 membros. Apesar de contar com 172 empresas associadas, a Abrasca vem há anos perdendo peso e prestígio no mercado. Especialistas consideram ultrapassadas as posições de Plöger, que preside a Melhoramentos, uma empresa aberta que não tem papéis negociados no mercado. Ele foi um dos grandes resistentes às mudanças na Lei das Sociedades por Ações que significaram avanços na visão dos minoritários. A questão da governança corporativa nunca entrou de fato na pauta da Abrasca e a entidade se viu atropelada pelo crescimento do Novo Mercado. Resta saber se a mudança no comando também representará uma renovação das posições da associação. Vale destacar que o novo presidente é indicado pela Souza Cruz, companhia que está sempre envolvida em rumores de fechamento de capital.