Após 8 dias, funcionários fecham acordo com Multibrás Após oito dias de negociação, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a Multibras e a comissão de fábrica conseguiram chegar a um acordo de benefícios aos 450 trabalhadores que serão demitidos e outros 150 que serão transferidos. As demissões e transferências foram anunciadas pela empresa no dia 15, em razão da desativação da unidade paulista e a mudança da produção para a fábrica de Rio Claro (SP). "Foram dias de ocupação, foi um acordo muito difícil. Eles (a empresa) tentaram nos golpear, mas não conseguiram. Chegamos a um acordo razoável", afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Eleno Bezerra. Entre reivindicações e contrapropostas, o que foi concordado ontem entre o Sindicato e a Multibras é que os demitidos terão pagamento de 70% do salário por ano trabalhado, com teto de sete salários, além de quatro meses de cesta básica, quatro meses de assistência médica, 200 horas de curso de qualificação e manutenção do programa de recolocação para os demitidos. Para os 150 funcionários que serão transferidos para Rio Claro, a empresa garante doze meses de emprego, doze meses de auxílio aluguel no valor de até 25% do salário, pagamento das despesas com a mudança e manutenção dos salários dos funcionários. Se dentro de seis meses o trabalhador transferido não se adaptar, a Multibrás garante todos os benefícios que serão pagos aos demitidos. Inicialmente, a empresa oferecia aos demitidos meio salário por ano trabalho, com teto de R$ 5 mil, além de outras indenizações previstas por lei. Os metalúrgicos recusaram e, pediram um salário por ano trabalhado e sem teto. Questionado se o resultado final foi positivo, Eleno avalia: "Quando você entra com uma reivindicação você está aberto a negociar. Não há acordo em qualquer setor que se consegue 100% das reivindicações". O anúncio de transferência das atividades da unidade da Multibras de São Paulo para Rio Claro foi feito no último dia 15. A empresa é produtora de eletrodomésticos das marcas Brastemp e Consul. Só na unidade paulista eram fabricados 60 mil fogões da marca Brastemp por mês. Já na unidade de Rio Claro são produzidos fogões Consul e lavadoras.