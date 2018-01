Após acordo na Bolívia, ações da Petrobras ainda são bom negócio Mesmo reduzindo os ganhos da Petrobras em relação aos últimos anos, o acordo fechado com o governo boliviano para a exploração de gás e petróleo naquele país foi considerado bom por analistas de investimentos. Eles ressaltam que, comparado ao cenário negativo que se estava desenhando desde maio, quando foi anunciado o decreto de nacionalização das reservas bolivianas, a solução representou alguns ganhos. Com a redução do imposto de 82% para 50%, os analistas acreditam que é possível a estatal brasileira ainda ter lucro na operação boliviana. Mesmo que não tenha, o impacto para o seu resultado global será muito pequeno. Por este motivo, as corretoras Fator, Ágora e o BB Investimentos mantêm a recomendação de compra para as ações da empresa, com preços-alvo de R$ 58,85 (em 12 meses); R$ 56,00 (em 12 meses) e R$ 61,66 (para dezembro de 2007), respectivamente. "O principal efeito negativo para os papéis foi em maio quando houve o anúncio da nacionalização das reservas, mas o mercado já quantificou essa perda", disse Nelson Rodrigues de Matos, do BB. O acordo permitiria agora uma situação até melhor que a esperada nos últimos meses. "O acordo foi razoável, progrediu diante da taxação de 82% definida em maio", disse Luiz Otávio, analista da Ágora. Ele acredita que com a redução do imposto há garantia de remuneração do investimento e, ainda, é possível que a empresa tenha algum lucro. Os analistas reclamam, no entanto, que o acordo não foi divulgado em detalhes e, por isso, não é possível saber qual será a margem de lucro da Petrobras. Essa informação não deverá estar disponível nem no balanço financeiro, já que a empresa não abre os resultados por país. "Ninguém entendeu direito o acordo, porque não foi detalhado, mas ele representa uma certa estabilidade que pode reduzir as tensões", afirmou Marco Paulo Pereira, da Fator. A operação na Bolívia representa muito pouco para a Petrobras em termos financeiros. Nos cálculos de Pereira, está em torno de 1,3% da receita total da empresa e menos de 1% da geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações). "O mais importante do acordo foi o resultado para o Brasil", disse ele. Temia-se que uma eventual saída da Petrobras da Bolívia pudesse ameaçar o abastecimento de gás no mercado brasileiro, já que mais da metade do combustível consumido no Brasil vem do país vizinho. "Para manter os campos operando é preciso investir", lembrou Matos, do BB. A Petrobras não deve fazer investimentos novos no país vizinho, mas terá que, necessariamente, manter os investimentos de reposição. "Agora, por exemplo, há necessidade de se fazer obras para a manutenção e recuperação de dutos e quem poderia fazer isso?, questionou Matos. "Com certeza não seria a YPFB", complementou, referindo-se à estatal boliviana.