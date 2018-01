Após ágio, lucro do Bradesco cai a R$ 219 mi no 3º trimestre O banco Bradesco obteve lucro líquido de R$ 219 milhões no terceiro trimestre de 2006, impactado pela antecipação da amortização dos ágios existentes, líquidos de impostos, no total de R$ 1,392 bilhão. Com esse efeito, o ganho trimestral apresenta queda de 84,7% frente ao lucro de R$ 1,430 bilhão reportado de julho a setembro do ano passado. Sem os efeitos da amortização dos ágios, o lucro líquido da instituição no terceiro trimestre deste ano fica em R$ 1,611 bilhão - alta de 0,6% sobre o período imediatamente anterior. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio foi de 32,7% no trimestre. Em 30 de setembro passado, o patrimônio da instituição estava em R$ 21,773 bilhões. Nove meses Para efeito de comparação, o Bradesco informou que seu lucro líquido ajustado ficou em R$ 4,743 bilhões nos nove primeiros meses deste ano, volume 17,1% maior frente a igual período de 2005. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 28,099 bilhões no intervalo, com alta de 23%, e o resultado bruto da intermediação fechou em R$ 11,570 bilhões (+13,3%). A provisão para créditos de liquidação duvidosa atingiu R$ 3,223 bilhões em 2006, até setembro, com alta de 85,5% em relação a igual período do ano passado. Outras despesas operacionais totalizaram R$ 5,083 bilhões no mesmo intervalo, com crescimento de 7,3%. O ganho operacional aumentou 18,5% em nove meses, para R$ 6,487 bilhões. Na mesma base comparativa, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio ficou em 31,5%. A instituição contabilizou ativos totais de R$ 243,2 bilhões até setembro, com alta de 20,4% sobre o mesmo período de 2005. De acordo com relatório do banco, a composição da origem do resultado, em nove meses de 2006, foi a seguinte: 33% provenientes das atividades de Seguros, Previdência e Capitalização, 22% das Operações de Crédito, 26% das Receitas de Prestação de Serviços, 11% do resultados de Tesouraria e Títulos e Valores Mobiliários e 8% do resultado das Captações. O índice de eficiência operacional, acumulado de 12 meses, evoluiu da seguinte forma: 47% em setembro de 2005, 43,2% em junho de 2006 e 42,4% em setembro deste ano. Excluindo as amortizações de ágio ocorridas no período, o lucro líquido do Bradesco sobe para R$ 5,029 bilhões nos nove primeiros meses de 2006.