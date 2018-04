Após cinco quedas, dólar encerra o dia em alta Após acumular queda de quase 1,80% nas cinco sessões anteriores, a moeda norte-americana fechou o dia em alta. O dólar comercial subiu 0,15%, para R$ 2,028. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista avançou 0,20% e encerrou cotado a R$ 2,028. A queda da moeda ontem para R$ 2,025 e a previsão da pesquisa de demanda do Banco Central - a ser feita às 17 horas - para eventual leilão de swap cambial reverso amanhã justificaram pequenos compras de dólar, disseram operadores consultados. swap cambial reverso é um tipo de contrato no qual o BC se compromete a pagar uma taxa de juros e recebe em troca a variação do dólar no período. Ou seja, a venda do swap reverso tem o mesmo efeito da compra de dólar no mercado futuro, e visa conter a valorização do real. A previsão no mercado de que o dólar poderá romper os R$ 2,00 no curto prazo também elevou expectativas de que o BC pudesse vir a ser mais agressivo na compra de dólar à tarde, o que também contribuiu para a alta hoje. Até o encerramento dos negócios, os operadores ainda não tinham contabilizado o volume adquirido hoje pelo BC. O leve avanço do risco Brasil esta tarde foi monitorado pelo mercado, mas não chegou a afetar diretamente os negócios, dado que a taxa ainda se encontra ao redor das mínimas históricas. Por volta das 16h30, o risco País subia dois pontos para 158 pontos-base. A mínima histórica foi registrada ontem de dia, aos 154 pontos-base.