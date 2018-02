Após comunicado do BC dos EUA, dados de vendas são foco São Paulo, 09 de agosto - O comunicado do Banco Central dos Estados Unidos, ontem, após manter inalterada a taxa básica de juros do país, deixou clara nos mercados a percepção de que os indicadores econômicos americanos ainda precisam ser bastante observados, pois o BC dos EUA ainda não definiu se a pausa no ciclo de aperto monetária é definitiva ou temporária. Hoje, o indicador mais importante a ser divulgado por lá trata das vendas e dos estoques no país, dados que podem apontar o ritmo de desaceleração da economia americana. Também merecem atenção esta semana as estimativas sobre o nível dos estoques de petróleo nos EUA, pois o preço do petróleo tem estado particularmente sensível, em reação à diminuição de produção no Alasca e às tensões geopolíticas. Por aqui, o único indicador programado é de inflação: o IGP-DI, calculado pela FGV, deve ajudar a confirmar que o nível de preços anual permanecerá abaixo da meta estabelecida pelo governo, o que favorece novo corte na taxa de juros (Selic). EUA/Comércio - Às 11 horas, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga os dados de vendas e estoques no atacado em junho. Em maio, as vendas apresentaram crescimento de 1,6%, e os estoques, de 0,8%. EUA/Petróleo - O Instituto Americano de Petróleo e o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 4 de agosto. FGV/Inflação - O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, será divulgado às 8 horas. No período anterior, o índice apresentou alta de 0,67%. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Disney Walt e Dynegy Inc. apresentam seus balanços financeiros do segundo trimestre de 2006. Brasil/Balanços - As empresas brasileiras AES Tietê, CPFL, Dasa, Eletropaulo, Suzano Petroquímica e UOL divulgam seus balanços do segundo trimestre. Europa/Balanços - Na Europa, as empresas Commerzbank e Adidas-Salomon AG (ambas da Alemanha) divulgam seus balanços financeiros do período de abril a junho deste ano. Além delas, a francesa Euronext NV apresenta ao mercado a receita obtida no mesmo período.