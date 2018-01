Após dados de emprego, bolsa de NY abre com ganho As bolsas norte-americanas abriram em alta, aproveitando os números do relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA (payroll) em outubro para desfazer o mal-estar provocado ontem pelos números sobre o custo da mão-de-obra no terceiro trimestre. Ontem, o dado renovou a preocupação com a inflação e, junto à previsão desapontadora de vendas da Wal-Mart em novembro, levou o índice Dow Jones a fechar em queda (-0,1%). O Dow Jones iniciou hoje os negócios com ganho de 0,11%, ou 13 pontos; o Nasdaq abriu com acréscimo de 0,20%, ou 4,59 pontos; e o S&P-500 subia na abertura 0,14%, ou 1,86 ponto. Hoje, os investidores devem tomar os indicadores do mercado de trabalho para ajustar os preços em alta. Mas, se o movimento acompanhar o registrado pelos índices futuros, a apreciação não deve ser relevante. Às 11h15 (de Brasília), o Nasdaq-100 subia 0,22% e o S&P-500 avançava 0,34%. Os dados divulgados esta manhã retiraram argumentos dos que especularam durante a semana com a necessidade de corte no juro norte-americano. Tal reação foi bastante expressiva no mercado de títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries), onde o juro do papel de 10 anos saiu do patamar de 4,59% e foi até 4,7194%. O dado foi também bem utilizado para inverter posições no dólar, que superou o patamar de 118 ienes. O euro, por sua vez, foi para abaixo de US$ 1,27. No noticiário corporativo, destaque para as declarações ontem à noite de um alto executivo da Cartepillar, para o qual o mercado imobiliário norte-americano deverá registrar relevante desaceleração em 2007. A empresa também projetou lucro por ação em 2007 de US$ 5,18 a US$ 5,70, contra estimativa de US$ 5,63 dos analistas; as vendas devem oscilar entre US$ 41 bilhões a US$ 43 bilhões no ano que vem, contra estimativa de US$ 41,23 bilhões dos analistas. Também ontem à noite, a Microsoft e a Novell anunciaram um acordo permitindo que o sistema Linux, distribuído pela Novell, trabalhe simultaneamente ao Windows. O relato do Departamento do Trabalho mostrou que o mercado de trabalho norte-americano se mantém sólido, tendo em vista que, apesar do aumento abaixo do previsto nas vagas criadas em outubro, houve crescimento significante na oferta de trabalho em setembro e agosto, ao contrário do que o Departamento do Trabalho havia verificado antes. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego despencou para o menor nível em cinco anos e meio. Ainda, o ganho médio por hora trabalhada ficou acima das estimativas dos economistas, acentuando as ponderações de ontem sobre a inflação, provocadas pelo número sobre o custo da mão-de-obra do terceiro trimestre, divulgado ontem. O número de vagas criadas em outubro nos EUA subiu 92 mil em outubro, depois de aumento de 148 mil em setembro e de 230 mil em agosto. Anteriormente, o Departamento do Trabalho havia calculado elevação de 51 mil no número de postos de trabalho criados em setembro e de 188 mil em agosto. A previsão mediana dos economistas ouvidos pela Dow Jones Newswire era de que o mercado de trabalho ofertaria 125 mil novos postos. A taxa de desemprego norte-americana caiu 0,2 ponto percentual em outubro, para 4,4%, o nível mais baixo desde maio de 2001. O salário médio por hora trabalhada nos EUA subiu US$ 0,06 ou 0,4% em outubro, para US$ 16,91. A previsão era um aumento de 0,3%. Ontem, o aumento à taxa anualizada de 3,8% do custo da mão-de-obra no terceiro trimestre, maior taxa desde 1982, sugeriu perspectiva de pressão contínua sobre os preços na economia norte-americana e especulações de eventual alta no juro norte-americano. O dado projetou a taxa do título de 10 anos em alta para 4,5970% - segundo fechamento de referência -, de 4,559% na quarta-feira em Nova York.