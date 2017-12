Após depoimento de Snow, dólar acentua queda O dólar cedeu em reação às críticas do secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, ao ritmo das mudanças cambiais na China. Snow disse que a administração Bush está decepcionada com o ritmo do ajuste cambial chinês, cuja lentidão poderá comprometer a economia global, assim como da própria China. Às 10h53 (de Brasília), o dólar caía para 110,54 ienes, de 111,17 ienes ontem. O euro subia para US$ 1,2819, de US$ 1,2727 ontem. Uma eventual apreciação do yuan chinês tende a ser acompanhado pela moeda japonesa, o que vem sendo antecipado pelos investidores desde a última reunião do G-8, quando em seu comunicado, as lideranças das maiores economias voltaram a pressionar a China para ajustar sua moeda. O comunicado foi considerado mais duro do que os anteriores, colocando o dólar em uma trajetória de queda frente à moeda japonesa que persiste até o momento. As informações são da Dow Jones.