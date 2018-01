Após dois dias de queda, juro fecha em alta na BM&F Os números mostrando crescimento forte das vendas no varejo em setembro e o comportamento do mercado externo provocaram uma correção nas taxas futuras de juros nesta sexta-feira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) um crescimento de 2,06% no volume de vendas em setembro em relação a agosto. O resultado - bem acima das estimativas dos analistas - mostra recuperação da atividade no terceiro trimestre, e serve de argumento para os que esperam que o Comitê de Política Monetária (Copom) desacelere o ritmo de corte de juros na próxima reunião, no final deste mês. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou projetando taxa de 13,01% ao ano. No dia anterior, este mesmo contrato terminou a 12,93% ao ano. Profissionais observam que a alta das taxas de juros futuros que ocorreu hoje deve ser entendida como uma correção - há dois dias, os juros têm queda expressiva, por causa do alívio da inflação norte-americana. Mas o número está longe de consolidar uma aposta. O movimento de realização de lucros, ocorrido no exterior na abertura dos negócios em Wall Street, contribuiu para a correção. As bolsas norte-americanas utilizaram como argumento a expressiva queda no volume de novas construções de residências nos EUA para devolver, no início do pregão, parte dos ganhos acumulados. O Departamento do Comércio norte-americano informou que as novas construções caíram muito mais do que o esperado em outubro, para o menor total em seis anos, e que as permissões para novas obras voltaram a ceder, pelo nono mês seguido.