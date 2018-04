Após forte baixa, juro futuro termina em alta com Copom A alguns minutos do fechamento da sessão, os juros futuros abandonaram o movimento de queda e as taxas passaram a subir, tendo atingido as máximas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O contrato de depósito interfinanceiro (DI) mais negociado hoje foi o de vencimento em janeiro de 2008, com 244 mil contratos e taxa de 11,61% ao ano, ante 11,57 ontem. O DI para janeiro de 2009 encerrou a 10,98% ao ano (10,91% do dia anterior) e o DI para janeiro de 2010 teve taxa de 10,77% (10,69% ontem). Operadores não identificam com clareza os motivos da inversão das taxas, mas acreditam que o mercado pode estar fazendo uma releitura da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), acompanhada por um ajuste ao movimento forte de baixa de ontem. Além disso disseram que, como a ata veio neutra no que diz respeito à sinalizações para o Copom de junho, os investidores apenas aproveitaram para embolsar os lucros, já que nesta quarta-feira as taxas caíram com força. O documento da reunião da semana passada do Copom, divulgada hoje, não permitiu um consenso em relação ao próximo passo na política monetária, mas autorizou o mercado de juros a manter a aposta de que a taxa Selic vai cair 0,50 ponto porcentual no encontro de junho. E a previsão de que o ritmo de corte pode ser acelerado continuou aparecendo nos preços. A ata do comitê referente ao último encontro, quando a Selic passou de 12,75% para 12,50% ao ano, veio muito parecida com os anteriores - que justificaram o corte de 0,25 ponto porcentual do juro, ou seja, traziam argumentos para a parcimônia do Banco Central (BC). O relatório voltou a mostrar alguma preocupação com a inflação corrente, embora admita que as pressões são pontuais.