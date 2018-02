Após forte queda, ações da TAM sobem 0,28% em NY

Depois da forte queda de mais de 9% ontem, os ADRs da TAM recuperam parte da perda neste início de pregão em Nova York. Às 10h55 (de Brasília), os papéis da companhia aérea subiam 0,28%, para US$ 32,68, mas já atingiram a máxima de US$ 32,85 (+0,8%). Os papéis da GOL, por outro lado, seguem em baixa, de 0,81%, para US$ 29,45, bem menos acentuada que a de quarta. De maneira geral, o mercado abriu positivo para os papéis brasileiros, que são ajudados pelos ganhos do Ibovespa e dos principais índices de Nova York. Embraer, na máxima, subia 1,33%, para US$ 48,65. Petrobras avançava 1,47%, para US$ 70,52, enquanto Vale ganhava 1,72%, cotada a US$ 52,09.