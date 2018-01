Após forte volatilidade, juro futuro fecha quase estável A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou hoje em 15,79% ao ano, contra os 15,80% de ontem. O mercado de juros teve uma manhã de forte volatilidade, acompanhando o cenário externo, que se mantém sensível à expectativa de inflação nos Estados Unidos. Com isso, o DI de janeiro de 2008 chegou a subir para 15,92%. Porém, no momento em que o banco central da Turquia anunciou elevação do juro em 1,75 ponto porcentual (quando os mercados esperavam de 0,5 a 1,0 pp), houve uma melhora expressiva no dólar e os juros do DI futuro acompanharam.