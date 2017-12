Após fortes ganhos, Bolsas da Europa fecham em baixa As principais Bolsas européias fecharam em baixa, em dia de ajuste depois das altas fortes da semana passada. A abertura fraca das Bolsas dos Estados Unidos também contribuiu para o recuo dos mercados europeus. O índice FT-100, da Bolsa de Londres, terminou com recuo de 46,6 pontos(0,78%), em 5.928,3 pontos. As ações das mineradoras e as do setor de petróleo estavam entre as que caíram (Anglo American -1,11%, BHP Billiton -1,93%, Kazakhmys -2,19%, Rio Tinto -0,90%, BP -0,92%, Shell -1,36%). No mês de julho, o FT-100 acumulou uma alta de 1,63%. Em Paris, o índice CAC-40 encerrou em baixa de 19,09 pontos (0,38%), em 5.009,42 pontos. Operadores disseram que o conflito no Oriente Médio e a alta dos preços do petróleo contribuíram para o recuo. Entre as ações que mais caíram estavam as dos setores financeiro e automotivo (BNP Paribas -1,55%, Crédit Agricole --1,07%, Peugeot-Citroën -0,68%, Renault -0,75%). Em junho, o CAC acumulou elevação de 0,88%. Na Bolsa de Frankfurt, o índice Xetra-DAX caiu 23,45 pontos (0,41%), em 5.681,97 pontos. Segundo operadores, os volumes foram reduzidos e os investidores estão mostrando cautela antes da divulgação dos dados do nível de emprego nos EUA em julho, na sexta-feira. O DAX acumulou uma baixa de 0,02% no mês. Em Milão, o índice S&P-Mib recuou 114 pontos (0,31%), em 36.606 pontos. Os volumes foram reduzidos. As ações da Capitalia, do setor financeiro, tiveram expansão 0,44%, em meio a rumores de fusão. Um operador disse que o mercado italiano deve operar "de lado" até o fim de agosto, por causa das férias de verão. No mês de julho, o S&P-Mib acumulou ganho de 0,44%. Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 terminou em baixa de 69,40 pontos (0,58%), em 11.818,00 pontos. As ações da Ferrovial caíram 2,09%, apesar de seu lucro ter superado as previsões no segundo trimestre. As da Endesa recuaram 0,34%, devido a realização de lucros. No mês, o Ibex acumulou elevação de 2,34%. Em Lisboa, o índice PSI-20 encerrou com perda de 2,57 pontos (0,03%), em 9.665,43 pontos. As ações do Banco Comercial Português, da Energias de Portugal e da Portugal Telecom fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. Um operador disse que "o indicador divulgado hoje nos EUA indica o fim da pressão por novas elevações das taxas de juro aqui, o que faz o mercado operar mais relaxado". Em junho, o PSI-20 acumulou uma alta de 1,71%. As informações são da Dow Jones.