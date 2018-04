Após grande sobe-e-desce, bolsas se recuperam 1º- A Bovespa apresentou alta de 4,36%; 2º- Os fundos de renda fixa puros devem fechar o mês com rendimento bruto entre 0,75% a 1,1%, acima dos fundos DI, dependendo da taxa de administração do fundo; 3º- Os fundos DI devem fechar o mês com rendimento bruto entre 0,7% a 1,05%, também dependendo da taxa de administração; 4º- Os títulos indexados ao IGP-M, com o IGP-M de março apresentando alta de 0,34%, devem fechar o mês com resultados abaixo dos fundos de renda fixa e DI, com rendimento bruto entre 0,6% e 1%, dependendo do prazo do papel; 5º- O ouro teve queda de 1,54%; 6º- O euro apresentou baixa de 1,92%; 7º- O dólar registrou forte queda, de 2,83%. A queda brusca da bolsa chinesa, ao final de fevereiro, trouxe grande repercussão em todas as bolsas ao redor do mundo. A volatilidade, em seqüência, ocorrida em março, nas principais bolsas mundiais, foi das mais elevadas dos últimos tempos. O mercado foi do pessimismo ao otimismo, conforme as notícias chegavam da China e novos indicadores econômicos dos EUA eram divulgados. Com a indicação do FED, em sua última reunião, de que a preocupação com a recessão diminuiu, o otimismo, por ora, retornou e os preços das ações recuperaram, em sua maioria, os níveis próximos da crise da bolsa chinesa. A Crise do Irã, com a prisão de militares ingleses, trouxe, também, turbulência no final do mês, o que propiciou alta nos preços do petróleo. Novamente vale ressaltar que as bolsas, após as fortes altas dos últimos anos, estão em patamares muito elevados, o que pode propiciar essa alta volatilidade e uma possível correção de preços à frente. No âmbito interno, o único fato importante foi a revisão da metodologia de cálculo do PIB. Como o resultado foi favorável, a relação Dívida/PIB foi reduzida de cerca de 50% para 45%, o que diminui, em tese, o tempo para o País se torne "investment grade". Perspectivas para abril de 2007 Em abril, a volatilidade dos mercados deverá continuar. As atenções permanecerão voltadas à economia americana, por meio dos seus indicadores de crescimento e inflação. Eventuais novos desdobramentos vindos da Ásia e da Crise do Irã podem voltar a impactar negativamente os mercados. No âmbito interno, não se espera qualquer fato novo que venha a ter impacto significativo nos mercados. Os fundos DI, continuam a proporcionar excelente juro real bruto e, apesar da perspectiva de redução dos juros ao longo do ano, permanecem a opção mais segura no momento. Em abril, o rendimento bruto será na faixa de 0,6% a 0,95%, dependendo da taxa de administração do fundo e da "marcação a mercado". Os fundos de renda fixa continuaram a apresentar em março rendimento médio um pouco acima dos fundos DI. Apresentam-se como boas opções de diversificação para investidores moderados e agressivos. O seu rendimento, em relação aos fundos DI, dependerá da política de redução dos juros implementada pelo Banco Central: se for mais agressiva do que o mercado espera, seu rendimento vai superar os fundos DI. O rendimento bruto em abril deverá ser similar aos fundos DI se não houver qualquer surpresa por parte da percepção do mercado com os juros futuros. Os títulos indexados à variação do IGP-M continuam como opções de investimento a longo prazo para diversificação de portfólio, pois esses títulos estão rendendo na faixa de 7,5% a 8,5% ao ano, mais variação do IGP-M. Com o IGP-M de março apresentando inflação de 0,34%, tiveram resultados pouco abaixo dos Fundos DI e Renda Fixa. Os fundos cambiais (dólar e euro) continuam a apresentar mau desempenho. São opções para diversificação de portfólio, como uma forma de seguro, para investidores com perfil conservador e moderado, com visão de longo prazo, caso o cenário fique mais incerto. O ouro teve desempenho negativo em março devido ao recuo do dólar no mercado doméstico. Similar aos fundos cambiais, continua como uma opção conservadora atraente de diversificação devido ao baixo valor do dólar no mercado doméstico e à cotação do ouro no mercado internacional, que ainda está em um patamar interessante. A bolsa brasileira, após muito sobe e desce, teve bom desempenho no mês de março, com alta significativa de 4,36%. Consideramos 35.180 pontos o valor justo para o índice Bovespa, ou seja, em termos históricos (1968 até 2007) o valor que não apresenta ágio ou deságio no preço médio das ações. Ao nível atual de 45.804 pontos, o Ibovespa apresenta ágio médio de 30,2%, podendo sofrer correção no curto ou médio prazos. As Bolsas Mundiais, de maneira geral, apresentaram grande volatilidade em março, mas o bom desempenho final ocorreu em razão da recuperação do otimismo após a crise da bolsa chinesa. As opções com maior potencial de retorno são as bolsas do Japão, Áustria, França e Reino Unido (países desenvolvidos) e Malásia, Chile, Cingapura e Hong Kong (países emergentes). Os imóveis comerciais mantêm-se a preços históricos baixos, embora continuem a apresentar recuperação de preços com a melhoria nas perspectivas do crescimento econômico e em razão do PAC e recentes incentivos dados pelo governo ao setor. Boa opção para diversificação de portfólio de investidores com perfil conservador e moderado.