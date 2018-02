Após pacote habitacional, Santander baixa juros de financiamento O banco Santander Banespa informou hoje que reduziu a taxa de juros do plano de financiamento imobiliário SuperCasa 20, com parcelas fixas por 20 anos, de 16,95% ao ano para 14% ao ano. A mudança aconteceu pouco antes de o Banco Central (BC) divulgar o limite máximo de taxa de juros para os financiamentos prefixados de outubro. O limite, que ficou em 14,5096% ao ano, vale para contratos de financiamento de até R$ 245 mil, para imóveis com valor de avaliação de até R$ 350 mil. "A medida do Governo nos permite utilizar os recursos da poupança em planos com parcelas fixas, e por isso, baixamos os juros", afirma Ana Isabel Pérez, vice-presidente de Negócios Imobiliários do Santander Banespa. O Santander Banespa informa, em nota, que foi o primeiro banco a lançar um plano de financiamento imobiliário com parcelas fixas no Brasil, com o SuperCasa 10, em abril de 2005. O SuperCasa 20, lançado em março deste ano, dobra o período de parcelas fixas e vale para imóveis a partir de R$ 40 mil.