Após recentes altas, Bovespa fecha em baixa de 0,45% Os investidores da Bolsa de Valores de São Paulo tiraram o dia para vender algumas ações e embolsar os lucros recentes. O resultado foi uma queda de 0,45%, para 45.597 pontos, do Ibovespa, principal índice da Bolsa. Em março, o Ibovespa registrou valorização de 4,36%. O impulso para o movimento de realização de lucros foi dado por um fraco índice de atividade industrial norte-americano divulgado esta manhã. Elaborado pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM), o dado industrial de março recuou para 50,9, ante 52,3 em fevereiro. A expectativa dos analistas era de queda menor, para 51,5. A reação da Bovespa, contudo, foi mais forte que a de seus pares em Wall Street. O índice Dow Jones, das ações de primeira linha da Bolsa de Valores de Nova York, fechou com ganho de 0,23%. O Nasdaq, da Bolsa eletrônica norte-americana, subiu 0,03%. Segundo analistas, a queda mais forte da Bovespa se deve em parte ao fato de que na sexta-feira muitos papéis registraram boa valorização por ser virada de trimestre, quando há um interesse dos gestores de carteira em fechar o período com bom desempenho. Esse ajuste hoje pôde ser notado especialmente nos papéis do setor aéreo, que subiram bem na semana passada, na esteira do anúncio da compra da Varig pela Gol. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da TAM lideraram a lista de piores desempenhos da Bolsa, com baixa de 3,84%. Gol PN teve a quarta maior perda do dia, em queda de 3,18%. Além de devolverem parte da valorização recente, as cotações se reduziram por causa da crise aérea, ponderam analistas. O Ibovespa oscilou entre a mínima de -1,27% e a máxima estável. O volume negociado totalizou R$ 3,02 bilhões.