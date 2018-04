Após recorde, Bovespa encerra em baixa de 0,50% A Bolsa de Valores de São Paulo bateu hoje mais um recorde intradia (ao longo de um pregão) logo nos primeiros minutos de negócios, ao registrar 47.573 pontos, alta de 0,85%. A valorização, porém, não se manteve após a divulgação da ata da última reunião do banco central norte-americano, que mostrou que a inflação dos Estados Unidos continua preocupando o BC e que a perspectiva para o crescimento econômico do país é incerta. O documento serviu de impulso para os investidores venderem ações no Brasil e embolsarem os lucros dos últimos dias. Foram quatro fechamentos em pontuação recorde consecutivos, interrompidos hoje. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, fechou em baixa de 0,50%, aos 46.939 pontos. No pior momento do dia, o índice caiu 1,05%. Nos EUA, a ata do Federal Reserve (ou Fed, o BC americano) também pesou sobre os negócios, e o índice Dow Jones encerrou com perda de 0,71%, após oito dias seguidos de alta. As apostas do mercado para a trajetória do juro básico dos EUA (que serve de ferramenta para conter a inflação), contudo, não se alteraram, o que indica que a interpretação do mercado sobre o documento do Fed não foi tão ruim. Um aumento nos juros prejudica o mercado acionário, pois alguns investidores passam a preferir aplicar seus recursos em algo seguro (os títulos do Tesouro dos EUA), nesse caso com rentabilidade maior (devido à suposta alta no juro) a deixá-los aplicados em ações, por definição um investimento mais arriscado. Mais cedo, a Bovespa subia em especial graças à Telemar, cuja ação preferencial (PN, sem direito a voto), disparou 11,06%, cotada a R$ 35,05. A ação concentrou também o maior giro financeiro do dia: foram mais de R$ 500 milhões, quase um oitavo dos R$ 4,33 bilhões negociados hoje na Bolsa. Os papéis reagiram à oferta voluntária de aquisição das ações preferenciais da Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste, anunciada ontem à noite pelos controladores da Oi.