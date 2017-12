Depois de três altas consecutivas, dólar cai 0,97% ante o real

Atualizado às 18h07

O dólar fechou em queda ante o real, encerrando uma sequência de três altas consecutivas, que levou a moeda a níveis interessantes para uma realização de lucros pelos investidores nesta terça-feira. O alívio do câmbio doméstico foi possível porque, no exterior, a moeda também operou em baixa em relação ao euro e demais divisas de mercados emergentes, num dia de noticiário fraco.

O dólar à vista no balcão fechou em baixa de 0,97%, a R$ 3,1680. A moeda já abriu em queda, em linha com o exterior, e oscilou da máxima de R$ 3,2000 (+0,03%) à mínima de R$ 3,164 (-1,09%).

O declínio do dólar ante o real ocorreu em meio a uma liquidez reduzida, sendo que o viés externo de baixa abriu espaço para um ajuste, após a moeda ter mostrado valorização de 2,11% nas três últimas sessões. Para tanto, também colaborou a acomodação das tensões políticas, já que com o Congresso Nacional em recesso o potencial de conflitos com o Executivo diminuiu.

Em relação às moedas emergentes, o dólar foi pressionado pela notícia de que o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou capital adicional em dois bancos com o intuito de contribuir para a aceleração da economia do país. Além disso, o euro avançou em meio ao cenário mais tranquilo na Europa.

Bolsa. O Ibovespa completou sua terceira sessão seguida de baixa, período no qual caiu 3%. Mas não foi assim o dia todo. A bolsa ensaiou uma recuperação na primeira metade do dia, após as duas quedas anteriores, mas virou à tarde, na esteira da piora das bolsas norte-americanas, e não se recuperou mais.

O principal índice à vista terminou a sessão em queda de 0,24%, aos 51.474 pontos, renovando o menor nível desde 31 de março, quando fechou a 51.150,16 pontos. Na mínima do dia, marcou 51.244 pontos (-0,69%) e, na máxima, 51.998 pontos (+0,77%). No mês, acumula baixa de 3,03%. No ano, ainda sobe, 2,93%. O giro financeiro totalizou R$ 4,925 bilhões.

A baixa das ações ocorreu a despeito do fluxo comprador de estrangeiro na Bovespa. Mesmo assim, Petrobrás devolveu a alta de mais cedo e passou a tarde no vermelho. A ação ON recuou 0,08% e a PN, 0,19%.

Vale, por sua vez, sustentou a valorização, após medidas da China para estabilizar os mercados acionários e com uma alta do preço do minério de ferro no mercado à vista nesta terça-feira. Vale ON terminou em +1,39% e a PNA, em +1,46%.