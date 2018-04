Aposta em grau de investimento impulsiona título público Não há consenso sobre quanto tempo o Brasil levará pera atingir o almejado "grau de investimento". Mas parece que, entre os especialistas, não há dúvidas de que esse momento chegará. E, como o mercado ganha no boato, seus participantes já começaram a se posicionar com base nessa perspectiva. O movimento é nítido na negociação de títulos públicos da dívida pública interna, em especial das Notas do Tesouro Nacional - série B (NTN-Bs) - papéis atrelados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os de prazo mais longo dentre os títulos ofertados no Brasil pelo Tesouro Nacional. "Parece razoável acreditar que o Brasil terá um upgrade (elevação em sua nota pelas agências de classificação de risco) este semestre e outro em 2008, o que colocará o País como grau de investimento", disse um operador. O melhor termômetro desse ambiente são os preços dos títulos, que são inversamente proporcionais às taxas de juros dos papéis. O papel que tem concentrado a atenção dos profissionais é a NTN-B com vencimento em 2045, cuja taxa indicativa, medida pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima), estava em 7,3889% no dia 22 de dezembro de 2006 e, três meses depois, estava em 7,2263% (taxa do dia 20/3/2007) - um recuo de 0,1626 ponto. E, desde então, caiu mais 0,3072 ponto - nesta segunda-feira, esse papel foi negociado a 6,9191%.