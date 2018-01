Aposta para Selic pode ser definida com índice de atividade O mercado financeiro do Brasil, principalmente o de juros, deve aguardar com expectativa a divulgação de um dos principais indicadores antecedentes de atividade. Os dados sobre as vendas do comércio, do IBGE, referente a setembro, que sai hoje, pode ajudar a definir as apostas dos especialistas para a taxa básica de juros da economia (Selic), no fim deste mês. IBGE/Varejo - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, pesquisa sobre as vendas do comércio varejista referente a setembro. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de construções de residências iniciadas em outubro. Fed/Dallas - O presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Richard Fisher, participa, às 10h30, de painel de debates sobre a importância estendida do euro, em Frankfurt. Fed/Cleveland - A presidente do Fed de Cleveland, Sandra Pianalto, discursa, às 11h45, na abertura de conferência sobre universidades, inovação e crescimento econômico.