Aracruz Celulose tem lucro de R$ 278 milhões no 1º trimestre A Aracruz Celulose registrou lucro líquido de R$ 278 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 20% sobre os R$ 347,9 milhões de igual período de 2006. A receita líquida caiu 2%, para R$ 832,6 milhões. As vendas de celulose caíram 9%, para 676 mil toneladas, e as vendas de papel aumentaram 8%, para 14 mil toneladas. A produção de celulose, incluindo Veracel, cresceu 2%, para 784 mil toneladas. A dívida líquida (com Veracel) caiu 10%, totalizando R$ 2,121 bilhões. A empresa informa que desde o quarto trimestre de 2005, as informações operacionais e financeiras da Aracruz, apresentadas com base em números consolidados e em reais, conforme princípios contábeis adotados no Brasil, não mais incluem a consolidação proporcional de 50% da Veracel, exceto onde de outra forma indicado. Os resultados da Veracel são contabilizados via equivalência patrimonial.