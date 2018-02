Arcelor Brasil reitera previsão de sinergias de R$ 350 mi em 2006 As sinergias em torno de R$ 350 milhões para 2006 esperadas por conta da criação da Arcelor Brasil foram revistas e mantidas, segundo informações divulgadas hoje pela empresa. Desse total R$ 163 milhões já foram realizados, sendo R$ 108 milhões no segundo trimestre do ano. Para 2007 e 2008, a expectativa é de alcançar sinergias de R$ 450 milhões e R$ 500 milhões, respectivamente. A empresa informou também que os insumos metálicos, como sucata, ferro-gusa, minério de ferro e ligas metálicas representaram 55% da composição de custo industrial da área de aços longos da Arcelor Brasil no segundo trimestre de 2006. Os gastos energéticos e redutores, como energia elétrica, carvão mineral e derivados de petróleo, representaram outros 14% . Na área de planos, especificamente, os insumos metálicos responderam por 25% dos custos, seguido pelos energéticos e redutores, com 24%. As despesas com serviços de terceiros e pessoal responderam por 11% e 9% cada.