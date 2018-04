Arcelor Brasil vai deixar a Bovespa A Arcelor Mittal decidiu elevar o valor da oferta pública pelas ações dos minoritários da Arcelor Brasil, como determinou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No entanto, o grupo indiano também irá fechar o capital da empresa. Não será, portanto, uma operação apenas com o objetivo de estender aos minoritários o direito ao prêmio de controle, conforme prevê o estatuto da companhia. Com a transação, a Arcelor Brasil deixará a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A controladora vai pagar o equivalente a 18,89 euros ou R$ 51,27 por ação, valor que tem como referência a data de 4 de abril. Os investidores poderão receber a quantia de duas formas: uma parte em dinheiro (R$ 11,70) e outra em ações (0,35 ordinária classe A da Arcelor Mittal por papel da Arcelor Brasil) ou então todo o valor em reais. Inicialmente, a Mittal pretendia desembolsar R$ 34,00 por ação, pois entendia que esse preço espelhava a relação EV/Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) - relação entre capitais que financiam a empresa - de cinco vezes adotada na oferta pelo grupo europeu. Num primeiro momento, a área técnica do órgão avaliou que a empresa deveria usar como parâmetro a cotação de mercado, por não encontrar evidências de que o indicador havia sido usado na transação. No entanto, o colegiado se posicionou de outra forma: acatou a possibilidade do pagamento com base no EV/Ebitda, mas refez os cálculos e chegou ao valor de R$ 49,75, há cerca de dez dias. Fundo de pensão No comunicado divulgado na noite de quinta-feira, a Arcelor Mittal diz que incorporou as mudanças apontadas pela CVM, mas também fez ajustes para "garantir um tratamento consistente com os as obrigações da Arcelor com seus fundos de pensão". Com a operação, o grupo indiano terá de gastar até R$ 10,9 bilhões, caso todos os acionistas optem pelo pagamento em dinheiro. Se todos escolherem receber uma parte em ações, será necessária a emissão de 76 milhões de papéis da Arcelor Mittal, o que representa 5% do capital da companhia. Agora, a empresa entrará com o pedido de oferta para fechamento de capital na CVM e aguardará o aval do órgão. Às 11 horas, a Bovespa tinha ganho de 0,98%, enquanto as ações ordinárias (ON) da Arcelor Brasil registravam ganho de 3,48%.