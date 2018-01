Arcelor eleva participação em siderúrgica marroquina A Arcelor, a Société Nationale d´Investissement (SNI) e outros importantes acionistas da siderúrgica marroquina Sonasid transferiram suas participações nesta empresa para uma companhia holding. Em comunicado, a Arcelor informou que a transação faz parte de uma parceria estratégica para o desenvolvimento da Sonasid, acordada pelas partes envolvidas no último dia 3 de março. A companhia holding detém agora 64,68% do capital acionário da Sonasid. A Arcelor também subscreveu um aumento de capital reservado, por meio do qual passa a ter 50% da holding. Os outros 50% serão controlados pelos demais acionistas da empresa, inclusive a SNI. De acordo com as regras do mercado de ações de Marrocos, a holding fará uma oferta pública de ações para comprar o restante dos papéis da Sonasid em circulação.