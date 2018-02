Arcelor investe US$ 180,5 mi em conjunto com a turca Borcelik A siderúrgica turca Borcelik, controlada pela Arcelor em conjunto com a Borusan, vai construir uma nova linha de galvanização de aço em Gemlik. Segundo comunicado do grupo com sede em Luxemburgo, com o investimento de 140 milhões de euros (US$ 180,5 milhões) a fábrica deve se tornar a maior e mais moderna produtora de aço galvanizado da Turquia. A decisão de apostar na ampliação das instalações foi tomada pelo conselho de administração da Borcelik, que é integrado por membros da Borusan, Arcelor e Erdemir. Isso vai aumentar a capacidade de laminação da unidade em 60%, para 1,6 milhão de toneladas, além de elevar sua capacidade de galvanização para 900 mil toneladas. A nova linha deve iniciar as operações no segundo semestre de 2008.