Arcelor Mittal confirma planos de investir na chinesa Laiwu Steel A Arcelor Mittal não abandonou seus planos de investir na chinesa Laiwu Steel Corp., segundo um representante da maior siderúrgica do mundo. A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que o plano está sendo revisado pelas autoridades chinesas. Segundo o China Securities Journal, citando fontes da Arcelor Mittal, o grupo poderia abandonar seus planos de investimento na Laiwu Steel. A notícia não tem fundamento, afirmou a fonte. O Laiwu Steel Group, que controla a Laiwu Steel Corp., concordou no início do ano em vender sua participação de 38,41% em sua subsidiária de capital aberto para a Arcelor, mas o governo chinês ainda precisa conceder a aprovação final para o acordo. As informações são da Dow Jones.