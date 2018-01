Arcelor Mittal desiste de vender a Dofasco A Arcelor Mittal anunciou que não poderá vender a Dofasco, siderúrgica canadense comprada no início do ano. Segundo comunicado, a fundação independente holandesa Strategic Steel Stitching (S3), que detém ações da siderúrgica, não concordou com a diluição de sua participação acionária. As autoridades de concorrência dos Estados Unidos haviam exigido a venda de alguns ativos - como a Dofasco - para aprovar a fusão entre a Arcelor e a Mittal.