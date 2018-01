Arcelor Mittal nega plano de elevar oferta a minoritários no Brasil A Arcelor Mittal negou em comunicado que pretenda elevar a oferta feita aos minoritários da Arcelor Brasil. "Nada mudou desde que fizemos nossa oferta aos acionistas minoritários da Arcelor Brasil. Não é verdade que vamos modificar o valor da oferta aos minoritários brasileiros. Nossa oferta se mantém sem mudança nos R$ 32,79 oferecidos. Esse preço foi calculado com base no Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Arcelor Brasil usando a mesma metodologia que a Mittal Steel usou para avaliar a Arcelor", afirma a companhia. A declaração do grupo contradiz notícia publicada hoje pelo jornal francês La Tribune, citado pela agência Dow Jones. De acordo com o periódico, a siderúrgica estaria pronta para elevar sua proposta para um total de 3,7 bilhões de euros (US$ 4,93 bilhões). A oferta apresentada em outubro totaliza 2,6 bilhões de euros.