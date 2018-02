Arcelor Mittal reorganiza operações nas Américas A Arcelor Mittal anunciou hoje mudanças nas posições de liderança dentro da Mittal Steel USA, visando a melhorar a performance operacional no país. O movimento pretende também alinhar estrategicamente a divisão de produtos planos da siderúrgica nas Américas com as metas de longo prazo para o grupo combinado. Lou Schorsch, que atuava como presidente e executivo-chefe (CEO) da Mittal Steel USA, foi nomeado para a posição de CEO da divisão de produtos planos da siderúrgica para as Américas. Em sua nova posição, o executivo vai liderar a integração e administração executiva das operações de laminados planos na região. Isso inclui integração e supervisão da CST e Vega do Sul, no Brasil; Mittal Steel Lázaro Cárdenas no México; Mittal Steel USA e as operações de laminados planos da Mittal Steel Canadá. Ao comentar a decisão, Aditya Mittal, diretor financeiro do grupo, disse acreditar "que há tremendas oportunidades operacionais e estratégicas, além de benefícios com a sinergia que podemos obter com a nova divisão de produtos planos da Arcelor Mittal América". "A Arcelor Mittal é a maior produtora de aços planos de alta qualidade na Europa e Américas. Vamos trabalhar para extrair vantagens desse perfil e maximizar as oportunidades de troca de experiências entre continentes." Mike Rippey, vice-presidente executivo de vendas e marketing da divisão norte-americana, vai suceder Schorsch como presidente e CEO da Mittal Steel USA. As informações são da Dow Jones.