Arcelor pede aprovação da UE para fusão com russa Severstal O grupo siderúrgico Arcelor protocolou solicitação para que a comissão antitruste da União Européia (UE) aprove sua proposta de fusão com a russa Severstal. A Arcelor pretende comprar a Severstal para se desvencilhar da oferta hostil da Mittal Steel, lançada em 27 de janeiro. Pelos termos do acordo, o dono da Severstal, Alexei Mordashev, ficará com 32% de participação na nova companhia. Os reguladores já deram aprovação à Mittal para prosseguir com sua oferta, afirmando que os dois grupos se complementam. A comissão tem agora um mês para aprovar o acordo com a Severstal ou o colocar em um segundo estágio de avaliação por quatro meses. Os executivos da Arcelor têm dito que o acordo deve apresentar apenas pequenos problemas de concorrência. As informações são da agência Dow Jones.