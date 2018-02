Arcelor planeja comprar 38% de uma siderúrgica chinesa A Arcelor informou que ainda espera comprar uma fatia significativa na chinesa Laiwu Steel Corp. Em entrevista coletiva, o principal executivo de finanças da siderúrgica, Gonzalo Urquijo, disse que vai entrar em discussões com o governo chinês para tentar convencer as autoridades de que a companhia luxemburguesa pode ajudar a desenvolver o setor siderúrgico do país. "Vamos envolver o governo chinês em um diálogo", disse Urquijo. O acionista controlador da Laiwu, a Laiwu Steel Group, assinou no início deste ano um acordo com a Arcelor para vender uma fatia de 38,41% em sua unidade listada em bolsa. A decisão foi aprovada pelos minoritários, mas o governo chinês precisa ainda dar a autorização final. As informações são da Dow Jones.