Arcelor rejeita oferta "hostil" de compra do Mittal Steel O Conselho de Administração da companhia siderúrgica Arcelor rejeitou ontem por unanimidade a Oferta Pública de Aquisição (OPA), avaliada em US$ 18,6 bilhões, feita na última sexta-feira pelo grupo anglo-indiano Mittal Steel. O Conselho de Administração recomendou a seus acionistas "que não negociem seus títulos dentro da oferta anunciada", e "rejeita por unanimidade a oferta não solicitada, que considera hostil", afirmou comunicado emitido ao fim da reunião extraordinária que a direção realizou ontem em Luxemburgo para estudar a oferta. "Arcelor e Mittal Steel não compartilham a mesma visão estratégica, o modelo de negócios e os valores", acrescenta o comunicado. Além disso, a alta diretoria da Arcelor expressou "sua preocupação com as severas conseqüências que a proposta da Mittal Sttel pode ter entre seus acionistas, empregados e clientes". Ao anunciar a oferta, a Mittal Steel afirmou que pensava em vender a empresa canadense Dofasco - para a qual a Arcelor havia feito uma oferta de compra - para a companhia alemã ThyssenKrupp. A ThyseenKrupp disputou com a Arcelor até terça-feira a compra da Dofasco, empresa chave para entrar no mercado americano de aço para o setor automobilístico.