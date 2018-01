Arcelor se nega a comentar oferta da US Steel A siderúrgica Arcelor, com sede em Luxemburgo, negou-se a comentar que estaria considerando uma oferta de compra da United States Steel Corp para fazer frente à oferta hostil que recebeu da Mittal, segundo informações publicadas na imprensa. A US Steel também se recusou a comentar o assunto. A notícia apareceu em uma cópia antecipada da edição do Frankfurter Allgemeine Zeitung. A Mittal lançou uma oferta para comprar a Arcelor por ? 18,6 bilhões (US$ 23 bilhões), mas a proposta foi recusada pela companhia. Hoje, o executivo-chefe da Mittal, Lakshmi Mittal, tem encontro com o presidente do Parlamento Europeu, Josep Borrell, para discutir a proposta. A imprensa belga informa que Mittal pediu, ontem, ao comissário para competição européia, Karel Van Miert, para ajudar a promover a compra da Arcelor.