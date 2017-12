Artigo: Aplicação em imóvel requer técnicas de gestão Os investidores do mercado imobiliário devem ficar atentos às técnicas de gestão, como qualquer empresário brasileiro. Em artigo, o diretor da Lello Intermediadora de Negócios, José Roberto de Toledo, destaca que o aluguel de imóveis a terceiros pode ser, como ocorre em qualquer setor de investimento, um bom ou um mau negócio, dependendo, fundamentalmente, da correta avaliação quanto à destinação das unidades, seleção de candidatos e do adequado acompanhamento dos contratos. Segundo ele, um aspecto que por vezes passa despercebido é a necessidade do controle dos encargos inerentes à locação, como IPTU, condomínio, água, energia elétrica e gás, já que o recebimento do aluguel em dia não garante que o patrimônio esteja livre de dívidas. Veja a íntegra do artigo na seção Palavra do Gestor deste canal, com um clique no menu à esquerda.