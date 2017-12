Artigo: Multimercados como estratégia de diversificação Fundos multimercados por sua definição têm ampla atuação em diversos mercados, buscando retorno independentemente da tendência de alta ou queda dos mesmos. Em razão disto esta é uma categoria de investimento com elevado valor agregado à carteira do investidor - no longo prazo oferece um retorno adicional aos juros de renda fixa, para um nível de risco bem menos significativo que de outros mercados isoladamente, como câmbio ou ações, por exemplo. Diferentemente do mercado de renda fixa, porém, onde a diferenciação entre os fundos e gestores é menor, a boa seleção de fundos multimercados é fundamental para se obter o objetivo desejado. Análises baseadas simplesmente em resultados históricos de períodos recentes podem muitas vezes não resultar em uma boa escolha. Uma maneira eficiente de se buscar o retorno adicional oferecido pelos fundos e ao mesmo tempo reduzir o risco é através da diversificação, ou seja, o investimento em diferentes fundos multimercados. Mas, para se obter a redução de risco com a diversificação, não basta distribuir os investimentos em diferentes gestores. É preciso buscar diferentes estratégias de atuação, com baixa correlação entre si. As mais recentes tendências têm sido fundos multimercados com estratégia de arbitragem no mercado de ações, conhecidos como ?long short?. Atuam no mercado de renda variável através de estratégias de arbitragem que buscam identificar ações subvalorizadas para compra (long) e ações sobrevalorizadas para empréstimo/venda (short). Assim, pode-se obter resultados com a movimentação relativa dos preços sem que isso signifique exposição do fundo à performance da bolsa, pois as operações são ?casadas? e o ganho é a diferença de performance entre os ativos. O desempenho do fundo não tem relação com o desempenho da Bolsa. Com isso, ao investir seus recursos de longo prazo nesta categoria de fundos, privilegie a diversificação tanto de estratégias quanto de gestores para uma carteira com melhor combinação risco retorno, e menor volatilidade, uma vez que nem todos os gestores terão a mesma performance no mesmo período.