As novas mudanças no câmbio A reforma da Lei Cambial, cujo projeto deve ser apresentado nesta semana no Congresso, terá impacto no médio prazo na avaliação de um dos maiores especialistas do mercado de câmbio do País, o ex-diretor do BC e atual gerente do Departamento de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Emilio Garofalo Filho. Como um dos coordenadores da proposta, Garofalo explica que o preço do dólar é afetado por fatores conjunturais, como juros altos, e estruturais. E é justamente na parte estrutural que a reforma da legislação cambial (de 1930) vai atuar. Para ele, tanto o exportador quanto aquele que capta recursos no Exterior são obrigados a vender a moeda estrangeira para cumprir a legislação atual em relação aos prazos de entrada de recursos. Atualmente, o exportador tem até 210 dias para converter moeda estrangeira em reais, enquanto aqueles que realizam captações devem fazê-lo em poucas semanas. ?Com a reforma, o detentor de moeda estrangeira poderá escolher o melhor momento para internalizar o recurso?, explica. ?E isso tende a diminuir a liquidez?, completa. O ex-diretor do BC, que está há cerca de um mês na Fiesp, considera como pontos fortes do projeto: a) o fim da necessidade de cobertura cambial; b) a eliminação da proibição da compensação cambial; c) o novo uso da conta em moeda estrangeira (que vai eliminar spread e dupla incidência de impostos); d) a descriminalização da situação em que a empresa brasileira tem dólares no Exterior. Para o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, o projeto vai tornar o empresário menos refém da oscilação do câmbio, além de permitir o ganho de cerca de 4% nas receitas cambiais dos exportadores. Em comunicado, o empresário afirmou que esse ganho vai resultar da criação de contas em moeda estrangeira, prevista no projeto, que levarão ao fim do spread - diferença - entre a taxa de compra e venda de moeda, da dupla incidência de CPMF e de IOF e do custo burocrático.