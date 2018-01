Ásia acompanha alta de Tóquio e Coréia sobe 2,35% A bolsa de Hong Kong fechou com o índice Hang Seng em alta de 233,07 pontos, ou 1,50%, aos 15.753,14 pontos, seguindo os ganhos em Wall Street e Tóquio. A alta, no entanto, foi limitada pelas preocupações com a taxa de juro dos EUA, segundo o estrategista Castor Pang. A bolsa da Coréia do Sul fechou com o índice Kospi em alta de 31,81 pontos, ou 2,35%, aos 1.384,56 pontos, quarto pregão consecutivo de alta. Os estrangeiros compraram ações de tecnologia e do setor financeiro. O analista Kim Yun-Woo, ressalvou, contudo, que poderá haver alguma correção no curto prazo, à medida que índice se aproximar novamente dos 1.400 pontos. A recuperação das ações de bancos e da Telekomunikasi Indonesia sustentaram a alta de 3,05 pontos (+0,25%) do índice JSX Composto, da bolsa de Jacarta. O índice fechou em 1.229,70 pontos. A bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, fechou com o índice Composto em alta de 0,87 ponto, ou 0,10%, aos 914,01 pontos. A bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou com o índice PSE em alta de 4,08 pontos, ou 0,19%, aos 2.121,89 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times fechou em alta de 23,86 pontos, ou 1,00%, aos 2.412,08 pontos. As informações são da Dow Jones.