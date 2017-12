Ásia: bolsas se animam com Bernanke, HK sobe 2,3% Os mercados de ações da Ásia se animaram com o pronunciamento de ontem do presidente do Fed (banco central dos EUA), Ben Bernanke. Ele lançou perspectivas animadoras sobre o comportamento da inflação norte-americana, levando a crer que o ciclo de alta dos juros nos EUA esteja perto do fim. Na bolsa de Hong Kong, o índice Hang Seng teve um ganho de 2,3%. Na China, houve uma recuperação técnica da bolsa, após as perdas registradas ontem. Muitos investidores buscaram se proteger com ações do setor varejista, acreditando que os outros setores serão afetados por eventuais medidas do governo para frear o crescimento da economia. O Xangai Composto terminou com alta de 0,61% e o Shenzen Composto subiu 0,71%.O yuan se valorizou e no sistema automático de preços o dólar foi cotado a 7,9936 yuans, contra 8,0028 yuans ontem. As ações do setor financeiro estiveram entre os destaques do dia na China. O motivo foi um comunicado do China Merchants Bank de que a diretoria do banco aprovou o pagamento de um dividendo especial aos seus acionistas no mercado local. A medida tem o objetivo de compensar o prejuízo que esses investidores sofreriam com a anunciada emissão de ações da empresa na bolsa de Hong Kong. Os papéis do China Merchants Bank subiram 1,8%. Em Taiwan, o setor de tecnologia liderou a alta de 2,7% no índice Taiwan Weighted. Nanya Technology ganhou 6,9%. Na Coréia do Sul, a bolsa encerrou o pregão com alta de 3,2% no índice Kospi. A bolsa filipina fechou com elevação de 3% no índice PSE Composto. As ações da Philippine Long Distance Co. ganharam 4,1%. O mercado australiano registrou alta de 2% no índice S&P/ASX 200, com o discurso do presidente do Fed compensando as preocupações em relação ao Oriente Médio. Os papéis da mineradora BHP Billiton subiram 5,8% e os da Rio Tinto, 4,5%. Na Malásia, o índice composto das 100 principais blue-chips fechou em alta de 0,5%. (As informações são da Dow Jones)