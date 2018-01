Ásia: HK completa 9 dias em alta; Bangcoc sobe A Bolsa de Hong Kong deu seqüência à alta e completou nove dias com fechamentos positivos. O índice Hang Seng subiu 43,52 pontos (0,28%), para 15.856,05 pontos, ajudado pelos papéis do HSBC, que se valorizaram 1%. O otimismo quanto à economia local prevalece no mercado, após o secretário financeiro Henry Tang ter informado, quarta-feira, que o governo equilibrou suas contas operacionais e consolidadas no orçamento do ano fiscal de 2005-2006, que terminará em 31 de março. Foi a primeira vez que o governo da ilha atingiu o equilíbrio de suas contas desde a crise asiática e ocorreu três anos antes do prazo previsto pelo governo para fechar seu déficit orçamentário. Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,6%, para 1.296,87 pontos. A Bolsa de Bangcoc fechou em alta de 9,12 pontos, ou 1,2%, aos 741,80 pontos, com a esperança de que as incertezas no cenário político terminariam logo, diante do crescimento das especulações sobre a dissolução do Parlamento pelo primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. Após o fechamento da sessão, Thaksin confirmou a especulação, dissolvendo o parlamento, o que é um passo efetivo para a convocação de eleições. Por lei, as eleições devem ocorrer 60 dias após a dissolução do Congresso. A decisão do premier ocorre após meses de pressão para que renunciasse ao cargo, em razão das acusações de corrupção e abuso do poder. Nas Filipinas, uma tentativa de golpe que levou a presidenta Gloria Macapagal Arroyo a colocar o país em situação de emergência pôs os investidores na defensiva. O índice PSE Composto cedeu 21,39 pontos (1%), para 2.069,93 pontos. O índice Jacarta Composto, da Indonésia, caiu pela quarta sessão consecutiva, fechando com perda de 8,02 pontos (0,7%), para 1.216,14 pontos. Na Malásia, o índice KLSE Composto fechou em 924,91 pontos, com queda de 2,6 pontos (0,3%). Realizações de lucros derrubaram o índice Sensex, do pregão de Mumbai, em 43,29 pontos (0,4%), para 10.200,76 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times subiu 18,09 pontos (0,7%), para 2.453,67 pontos. Em Taiwan, a recuperação técnica e a especulação de que a China autorizará que seus cidadãos visitem a ilha fizeram o Taiwan Weigthed subir 63,53 pontos (1%), para 6.538,22 pontos. As informações são da Dow Jones.