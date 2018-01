Assembléia do Submarino deve ser convocada na próxima semana A assembléia dos acionistas do Submarino para a análise da proposta da chamada fusão da companhia com a Americanas.com deverá ser convocada na próxima semana. De acordo com o presidente do Submarino, Flávio Jansen, é necessário um quorum mínimo de 50% mais um para a possível aprovação da união das empresas. A corporação fará a convocação 20 dias antes da data a ser marcada para a reunião. O prazo mínimo previsto na regulamentação é de 15 dias. Na avaliação de Jansen, o prolongamento maior desse prazo não será garantia de um comparecimento de número maior de acionistas necessário. A empresa espera conseguir contatos por telefone com cerca de 85% dos acionistas em 15 dias. Atualmente, 5% do capital do Submarino pertence a pessoas físicas e 80% está com acionistas estrangeiros.